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Город

10:48

Расселение в районе Ивановское по программе реновации начнется в 2021 году

город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе Ивановское для реализации программы реновации утвердили три стартовые площадки, на одной из них уже введен в эксплуатацию дом для расселения жителей в будущем году. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

"В ближайшее время начнется заселение недавно введенной в эксплуатацию новостройки по адресу Зеленый проспект, дом 93А. Сюда переедут более 160 семей. Ориентировочный срок старта заселения дома – II квартал 2021 года", – приводит Агентство "Москва" слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он отметил, что в Ивановском после окончания расселения нужно будет демонтировать 21 жилой дом.

Ранее сообщалось, что по программе реновации на юго-западе Москвы началось заселение 10 домов. Переселение коснулось жителей дома 17, корпуса 1, на улице Гарибальди. Жилье предложено 60 семьям в новостройке по адресу улица Профсоюзная, дом 32.

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