В Черемушках началось расселение первого дома по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Расселение первого дома по программе реновации стартовало в районе Черемушки. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
Все жители дома 17, корпуса 1, на улице Гарибальди, а это 176 человек, дали согласие на переезд в новостройку на улице Профсоюзной.
"Шесть семей уже заключили с департаментом городского имущества договоры на равнозначные квартиры, пять семей обратились в Московский фонд реновации жилой застройки по вопросу докупки жилплощади. С остальными гражданами идет оформление договоров на равнозначное жилье", – подчеркнул Гаман.
Отмечается, что переезд не повлияет на уклад жизни горожан, поскольку новый дом расположен недалеко от того, где сейчас проживают участники реновации. Новостройка расположится возле станции метро "Профсоюзная". В самом здании на первом этаже будут находиться объекты социального, коммерческого и культурного назначения.
В Черемушках в программу реновации включено 119 домов, а в ЮЗАО – 520, подчеркнул руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
"Для обеспечения волнового переселения подобраны четыре стартовые площадки: улица Профсоюзная, дом 32, улица Гарибальди, владение 17, улица Новочеремушкинская, владение 56, корпус 3 и Севастопольский проспект, владение 28, корпус 9", – отметил глава департамента.
Получить необходимую помощь, касающуюся программы реновации, можно в центрах информирования. С переездом помогает префектура Юго-Западного административного округа Москвы.
Суммарно программа реновации коснется 117 тысяч человек из 11 районов Москвы: Академического, Гагаринского, Зюзина, Конькова, Котловки, Ломоносовского, Обручевского, Северного Бутова, Южного Бутова, Черемушек, Ясенева.
Ранее стало известно, что на юго-западе Москвы началось заселение 10 домов по программе реновации.
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