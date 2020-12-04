Эксперты рассказали, стоит ли сейчас покупать жилье

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Спрос в массовых сегментах жилья на вторичном рынке втрое превышает объем ликвидного предложения. Об этом заявил директор департамента вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимости" Сергей Шлома, передает News.ru.

По словам эксперта, дефицит заставляет потенциальных покупателей ускорять завершение сделки.

"Кроме того, нужно учитывать, что при повышенной активности покупателей в первую очередь из экспозиции уходят наиболее бюджетные предложения, в то время как дорогостоящие лоты остаются в продаже, что и отражается на средних ценовых показателях", – отметил специалист.

По данным экспертов, с начала года готовые квартиры подорожали почти на 10%, а число сделок на вторичном рынке выросло в полтора раза. Вместе с тем подросли и цены.

Наибольший рост зафиксировали в Санкт-Петербурге – 6%. Средняя цена за квадратный метр сейчас составляет около 140 тысяч рублей. В Омске цена за квадратный метр достигла 53,6 тысячи рублей (плюс 4,8%).

Директор риелторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов также обратил внимание на рост цен на рынке вторичного жилья, однако предупредил, что спрос уже снизился на 10–15% относительно пиковых показателей осени.

"Январь и февраль традиционно характеризуются низким спросом, поэтому в ближайшие месяцы можно ожидать замедления роста цен на рынке вторичного жилья, а в некоторых локациях не исключено незначительное снижение цен на уровне 1–2%", – уточнил специалист.

Он также затронул тему выбора между квартирой в новостройке и вторичным жильем. По мнению Хусаинова, в первую очередь важно понять свою цель – если квартиру предполагается сдавать, то готовый вариант предпочтительнее.

"Если с целью инвестиций, то здесь нужно искать ликвидные варианты новостроек по стартовым ценам на этапе начала строительства", – объяснил представитель "Этажей".

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский добавил, что большого практического значения не имеет тот факт, когда приобретена квартира. Он заявил, что при необходимости решить жилищный вопрос следует не медлить с покупкой, а если потребности в жилье нет, то наиболее привлекательными могут оказаться цены второй половины 2021 года.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин накануне заявил, что средняя ставка по ипотеке в стране должна быть снижена до 4–5 процентов. По словам эксперта, следует ориентироваться на опыт развитых стран.

