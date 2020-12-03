Более 28 тыс москвичей получили новые квартиры по программе реновации – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 28 тысяч человек получили новые квартиры по программе реновации с 2018 года. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По словам мэра Москвы, сейчас в процессе строительства находятся 170 объектов, более 100 в настоящее время проектируются. Также Собянин отметил, что итогом программы должен стать и тот "микроклимат", которым так дорожат люди. По мнению главы города, это так же важно, как и качество домов, современность инфраструктуры, большое количество парков.

Мэр Москвы подчеркнул, что в районе Перово в программу реновации входят 196 домов, а новые квартиры в районе получат более 42 тысяч горожан. Первый дом, отметил Собянин, начали заселять в ноябре.

"До конца года еще 3 дома будут сданы. При планировке новых кварталов создаем качественную городскую среду", – добавил глава города.

Также он отметил, что около новостройки на Зеленом проспекте планируется построить 8 социальных объектов – школы, детские сады и медицинское учреждение.

"Вдохнем новую жизнь в культурно-досуговый центр и административное здание, оборудуем новые детские и спортивные площадки", – подчеркнул Собянин.

Ранее еще 10 новых стартовых площадок были включены в программу реновации в Москве. Решение об этом принял Сергей Собянин.