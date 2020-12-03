Более 28 тыс москвичей получили новые квартиры по программе реновации – Собянин

03 декабря, 19:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Более 28 тысяч человек получили новые квартиры по программе реновации с 2018 года. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По словам мэра Москвы, сейчас в процессе строительства находятся 170 объектов, более 100 в настоящее время проектируются. Также Собянин отметил, что итогом программы должен стать и тот "микроклимат", которым так дорожат люди. По мнению главы города, это так же важно, как и качество домов, современность инфраструктуры, большое количество парков.
Мэр Москвы подчеркнул, что в районе Перово в программу реновации входят 196 домов, а новые квартиры в районе получат более 42 тысяч горожан. Первый дом, отметил Собянин, начали заселять в ноябре.
"До конца года еще 3 дома будут сданы. При планировке новых кварталов создаем качественную городскую среду", – добавил глава города.
Также он отметил, что около новостройки на Зеленом проспекте планируется построить 8 социальных объектов – школы, детские сады и медицинское учреждение.
"Вдохнем новую жизнь в культурно-досуговый центр и административное здание, оборудуем новые детские и спортивные площадки", – подчеркнул Собянин.
Ранее еще 10 новых стартовых площадок были включены в программу реновации в Москве. Решение об этом принял Сергей Собянин.
"Москва сегодня": Собянин осмотрел дом в Черемушках, построенный по программе реновации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: