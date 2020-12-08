В Москве реорганизуют бывшую промзону "Алтуфьевское Шоссе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Градостроительно-земельная комиссия приняла решение о комплексном развитии территорий производственной зоны "Алтуфьевское Шоссе". В проект планируется вложить более 45 миллиардов рублей частных инвестиций, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На этой территории появятся научно-производственные и общественно-деловые объекты, а также жилые дома. Сейчас там нет действующих производственных объектов.

"Проект даст городу более 8,2 тысячи рабочих мест и сможет ежегодно пополнять столичный бюджет на 2,7 миллиарда рублей", – отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Планируется реорганизовать территорию площадью 29,17 гектара, на ней будет возведена 721 тысяча квадратных метров различных объектов, 470 тысяч из которых – общественно-деловая и научно-производственная застройка.

"В результате реализации проекта будет создано жилье для более чем пяти тысяч человек", – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Ранее власти Москвы утвердили проект планировки набережной Москвы-реки. Она свяжет Симоновскую набережную с набережной Марка Шагала. В прибрежной зоне Даниловского района столицы появится новая зона отдыха с пешеходными, беговыми и велосипедными дорожками.