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Город

05:53

Зона отдыха с беговыми и велосипедными дорожками появится на юге Москвы

город благоустройство

Фото: stroi.mos.ru

Власти Москвы утвердили проект планировки набережной Москвы-реки. Она свяжет Симоновскую набережную с набережной Марка Шагала.

В прибрежной зоне Даниловского района столицы появится новая зона отдыха с пешеходными, беговыми и велосипедными дорожками.

"На обновленной территории будет создано многофункциональное общественное пространство, центр притяжения", – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Как сообщила пресс-служба Москомархитектуры, речь идет о территории площадью 31,9 гектара в рамках комплексной реорганизации бывшей промышленной зоны "ЗИЛ".

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство всей проектируемой территории. В частности, планируется организовать несколько новых спусков к воде.

Сергей Собянин ранее рассказал, что в Москве планируют реорганизовать около 70 процентов промзон.

"Это наш город": реконструкция набережной Марка Шагала завершится в 2021 году

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