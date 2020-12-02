Зона отдыха с беговыми и велосипедными дорожками появится на юге Москвы

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Власти Москвы утвердили проект планировки набережной Москвы-реки. Она свяжет Симоновскую набережную с набережной Марка Шагала.
В прибрежной зоне Даниловского района столицы появится новая зона отдыха с пешеходными, беговыми и велосипедными дорожками.
"На обновленной территории будет создано многофункциональное общественное пространство, центр притяжения", – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Как сообщила пресс-служба Москомархитектуры, речь идет о территории площадью 31,9 гектара в рамках комплексной реорганизации бывшей промышленной зоны "ЗИЛ".
Проектом предусмотрено комплексное благоустройство всей проектируемой территории. В частности, планируется организовать несколько новых спусков к воде.
Сергей Собянин ранее рассказал, что в Москве планируют реорганизовать около 70 процентов промзон.
"Это наш город": реконструкция набережной Марка Шагала завершится в 2021 году