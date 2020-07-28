Парк появится между Каналом имени Москвы и Левобережной улицей

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Парка культуры и отдыха появится между каналом имени Москвы и улицей Левобережная. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Участок площадью 0,5 гектара находится по адресу улица Левобережная, владение 13 в районе Ховрино. Отмечается, что он свободен от застройки.

Рабочая группа градостроительно-земельной комиссии согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки.

В пресс-службе подчеркнули, что участок находится вне границ планируемой к образованию особо охраняемой природной территории.

Сергей Собянин ранее рассказал, что около 70 процентов промзон планируют реорганизовать в Москве.