Участок улицы Верхние поля на юго-востоке Москвы реконструируют

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Согласована проектная документация на реконструкцию участка улицы Верхние поля от улицы Марьинский парк до МКАД, сообщила Москомэкспертиза.

Проектом запланировано возведение подземного пешеходного перехода, устройство остановок общественного транспорта и переустройство инженерных коммуникаций.

Также предполагается расширение проезжей части, замена бортового камня и устройство тротуаров на подходах к подземному пешеходному переходу.

Кроме того, на на остановках запроектировано размещение заездных "карманов". Также проект включает установку павильонов ожидания и навигационных пилонов.

Ранее стало известно, что участок Дружинниковской улицы в центре Москвы перекроют до 25 июня 2022 года в связи с реконструкцией Дома Правительства РФ.