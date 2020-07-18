Эксперт разъяснил необходимость строительства Юго-Восточной хорды в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Юго-Восточную хорду в Москве надо построить в кратчайшие сроки, заявил координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов. По его словам, без нее проект по строительству всех трех хорд становится бессмысленным.

"Проект Юго-Восточной хорды является составной частью глобального проекта по созданию четырех связанных друг с другом хорд: это Юго-Восточная, Северо-Восточная и Северо-Западные хорды, а также Южная рокада", – сказал он.

По словам эксперта, ЮВХ будет обеспечивать транзитное движение и распределение грузопотока в масштабах всего города.

Он объяснил, что возникнет часть дороги на юге столицы, которая будет собирать трафик на уже перегруженный участок Третьего кольца. Из-за этого ТТК в районе Волгоградского проспекта встанет окончательно, так как пропускной способности там уже сейчас не хватает. Все машины, которые будут доезжать до Третьего кольца по остальным хордам, и которые должны пересечь этот участок, не смогут там проехать физически, добавил Шкуматов.

Он уверен, что именно поэтому строительство ЮВХ абсолютно необходимо, тем более, что уже построены другие хорды, а без нее остальные не смогут работать в полную силу.

Эксперт добавил, что самая важная функция Юго-Восточной хорды – обеспечение жизнедеятельности города, обеспечение связанности разных районов города и снижение издержек на транспортные транзакции, транспортную работу в масштабах всего города.

Он считает, что эта автомагистраль облегчит жизнь Москвы, где не хватает транзитных магистралей, которые позволяют быстро проехать весь город или пересечь несколько районов. Решить эту проблему можно с помощью хорд, подчеркнул Шкуматов.

Юго-Восточная хорда пройдет через 10 районов, пересечет Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское шоссе, улицу Липецкую, Варшавское шоссе, пройдет через 35-й километр МКАД и выйдет на магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Длина Юго-Восточной хорды на участке от шоссе Энтузиастов до 35-го километра МКАД составит порядка 36 километров, из них 6,5 километра – это реконструкция участков улиц Каспийской и Шоссейной.

В составе Юго-Восточной хорды построят эстакаду длиной 1,5 километра. Она появится в районе Волгоградского проспекта. Проектная документация уже согласована Москомархитектурой.

Количество полос будет варьироваться от трех до четырех в каждом направлении, на разделительной полосе в центре установят фонари, по бокам сделают ограждения.