Эксперт разъяснил необходимость строительства Юго-Восточной хорды в Москве

18 июля, 22:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Юго-Восточную хорду в Москве надо построить в кратчайшие сроки, заявил координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов. По его словам, без нее проект по строительству всех трех хорд становится бессмысленным.
"Проект Юго-Восточной хорды является составной частью глобального проекта по созданию четырех связанных друг с другом хорд: это Юго-Восточная, Северо-Восточная и Северо-Западные хорды, а также Южная рокада", – сказал он.
По словам эксперта, ЮВХ будет обеспечивать транзитное движение и распределение грузопотока в масштабах всего города.
Он объяснил, что возникнет часть дороги на юге столицы, которая будет собирать трафик на уже перегруженный участок Третьего кольца. Из-за этого ТТК в районе Волгоградского проспекта встанет окончательно, так как пропускной способности там уже сейчас не хватает. Все машины, которые будут доезжать до Третьего кольца по остальным хордам, и которые должны пересечь этот участок, не смогут там проехать физически, добавил Шкуматов.
Он уверен, что именно поэтому строительство ЮВХ абсолютно необходимо, тем более, что уже построены другие хорды, а без нее остальные не смогут работать в полную силу.
Эксперт добавил, что самая важная функция Юго-Восточной хорды – обеспечение жизнедеятельности города, обеспечение связанности разных районов города и снижение издержек на транспортные транзакции, транспортную работу в масштабах всего города.
Он считает, что эта автомагистраль облегчит жизнь Москвы, где не хватает транзитных магистралей, которые позволяют быстро проехать весь город или пересечь несколько районов. Решить эту проблему можно с помощью хорд, подчеркнул Шкуматов.
Юго-Восточная хорда пройдет через 10 районов, пересечет Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское шоссе, улицу Липецкую, Варшавское шоссе, пройдет через 35-й километр МКАД и выйдет на магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
Длина Юго-Восточной хорды на участке от шоссе Энтузиастов до 35-го километра МКАД составит порядка 36 километров, из них 6,5 километра – это реконструкция участков улиц Каспийской и Шоссейной.
В составе Юго-Восточной хорды построят эстакаду длиной 1,5 километра. Она появится в районе Волгоградского проспекта. Проектная документация уже согласована Москомархитектурой.
Количество полос будет варьироваться от трех до четырех в каждом направлении, на разделительной полосе в центре установят фонари, по бокам сделают ограждения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: