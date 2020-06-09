Эстакаду длиной 1,5 км построят в составе Юго-Восточной хорды

09 июня, 19:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В составе Юго-Восточной хорды построят эстакаду длиной 1,5 километра. Она появится в районе Волгоградского проспекта, передает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что проектная документация уже согласована Москомархитектурой.
"Эстакаду протяженностью 1,5 километра возведут в рамках строительства Юго-Восточной хорды от Грайвороновской улицы до Шоссейной улицы. Количество полос будет варьироваться от трех до четырех в каждом направлении, на разделительной полосе в центре установят фонари, по бокам сделают ограждения", – рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Завершение строительства эстакады позволит улучшить транспортную ситуацию в Текстильщиках. В целом новая магистраль позволит восполнить дефицит поперечных связей в юго-восточном секторе Москвы.
Ранее Москомэкспертиза согласовала второй этап продления Северо-Восточной хорды за МКАД. Речь идет об участке от Косинского шоссе до улицы Покровской в столичном районе Косино-Ухтомский. Известно, что трасса пройдет в границах красных линий проектируемых проездов 45 и 42, от дома 16А на улице Дмитриевского до улицы Покровской.
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