Эстакаду длиной 1,5 км построят в составе Юго-Восточной хорды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В составе Юго-Восточной хорды построят эстакаду длиной 1,5 километра. Она появится в районе Волгоградского проспекта, передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что проектная документация уже согласована Москомархитектурой.

"Эстакаду протяженностью 1,5 километра возведут в рамках строительства Юго-Восточной хорды от Грайвороновской улицы до Шоссейной улицы. Количество полос будет варьироваться от трех до четырех в каждом направлении, на разделительной полосе в центре установят фонари, по бокам сделают ограждения", – рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Завершение строительства эстакады позволит улучшить транспортную ситуацию в Текстильщиках. В целом новая магистраль позволит восполнить дефицит поперечных связей в юго-восточном секторе Москвы.

Ранее Москомэкспертиза согласовала второй этап продления Северо-Восточной хорды за МКАД. Речь идет об участке от Косинского шоссе до улицы Покровской в столичном районе Косино-Ухтомский. Известно, что трасса пройдет в границах красных линий проектируемых проездов 45 и 42, от дома 16А на улице Дмитриевского до улицы Покровской.