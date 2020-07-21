Велодорожки, пешеходные переходы и парковки появятся возле ж/д станции Мещерская

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Около станции Мещерская Киевского направления железной дороги появятся просторные пешеходные переходы, парковочные места, остановки наземного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

"Раньше, чтобы попасть в Мещерский парк с другой стороны железной дороги, нужно было пройти по узкому тоннелю, не предназначенному для пешеходного движения. Горожанам приходилось буквально лавировать в потоке машин. Благодаря новым пешеходным переходам, отвечающим современным нормативным требованиям, путь к парку станет удобным и комфортным для всех", – рассказал Кузнецов.

Кроме того, путепровод, который построят в створе Новомещерского проезда и Боровского шоссе, обеспечит свободный подход и подъезд к станции Мещерская. Он свяжет территории, находящиеся по обе стороны железной дороги.

Также там планируют возвести современный надземный пешеходный переход.

"С обеих сторон от станции Мещерская появятся перехватывающие парковки общей емкостью 110 машино-мест, стоянки для такси и 3 площадки для велосипедных парковок и велопроката. Вдоль улицы Матросова, Новомещерского проезда, 1-го Дачно-Мещерского проезда и Проектируемого проезда № 2213 проложат велосипедные дорожки", – отметил заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев.

Реконструкция пассажирской инфраструктуры на станции Мещерская началась в феврале текущего года. Новую инфраструктуру создадут с учетом современных требований к комфорту и безопасности. В перспективе она войдет в состав МЦД-4 "Киевско-Горьковский".

Там предстоит построить две новые платформы с навесами от осадков. Существующий тоннель удлинят и реконструируют. Оборудуют вестибюль с кассами, турникетной зоной, эскалаторами и лифтами. На Киевском направлении МЖД ведется модернизация пассажирской инфраструктуры в рамках инвестпрограммы РЖД по строительству дополнительных 3 и 4 главных путей на участке Москва – Апрелевка.