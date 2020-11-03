В Москве прошел первый в России аукцион по реорганизации промзоны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый в России аукцион на реорганизацию бывшей промзоны прошел в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Предметом торгов стало комплексное развитие территории бывшей промзоны Коровино на севере города. Победителем аукциона стала компания АО "Интеко". Стоимость контракта составит 201,2 миллиона рублей.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что победившая компания реализует проект развития территории общей площадью более 35 гектаров.

Он отметил, что инвестор сможет построить объекты общественного и производственного назначения общей площадью более 615 тысяч квадратных метров. По словам Ефимова, это позволит создать до 13 тысяч новых рабочих мест.

"Это уже второй договор о комплексном развитии территории, который мы заключаем в этом году. Механизм набирает популярность у инвесторов, с его помощью в городе может быть реорганизовано еще 1,9 тысячи гектаров бывших промышленных территорий и создано около 500 тысяч рабочих мест", – отметил Ефимов.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров заявил, что решение о комплексном развитии бывшей промзоны Коровино было принято в марте 2020 года. Он отметил, что нынешние правообладатели территории могли в течение полугода подать заявление о реализации проекта развития, однако заявлений от них не поступило.

"Торги показывали высокий интерес инвестиционного сообщества. В августе этого года город принял решение о реорганизации еще двух участков промзоны Коровино. Общий объем инвестиций по ним может составить около 15,7 миллиарда рублей. Эти зоны также могут быть выставлены на торги, но в следующем году", – подчеркнул Прохоров.

Аукцион организовал столичный департамент по конкурентной политике. Глава ведомства Иван Щербаков заявил, что он длился на протяжении девяти часов. Он отметил, что между участниками был обеспечен высокий уровень конкуренции.

"В результате цена права на заключение договора выросла на 814 процентов", – рассказал Щербаков, добавив, что договор с инвестором-победителем будет заключен в срок не ранее 10 и не позднее 30 дней с момента публикации протокола аукциона.

Ранее в Москве 12 нежилых помещений были выставлены на торги. Они будут проданы в электронной форме без объявления цены. Сообщалось, что по четыре объекта размещены на северо-востоке и юго-западе Москвы. Площадь нежилых помещений варьируется от 18,3 до 701,9 квадратного метра.