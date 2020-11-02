12 нежилых помещений выставлены на торги в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Двенадцать нежилых помещений выставлены на торги в Москве, сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.
"Город выставил на продажу 12 нежилых помещений свободного функционального назначения площадью от 18,3 до 701,9 квадратного метра. Все представленные объекты будут проданы на торгах в электронной форме без объявления цены", – приводит Агентство "Москва" сообщение ведомства.
Там добавили, что больше всего предложений доступно на северо-востоке и юго-западе Москвы. В каждом округе расположены по четыре объекта. Два нежилых помещения выставлены на торги в ЮАО, по одному – в ЦАО и ЮВАО.
Глава департамента Иван Щербаков сообщил, что инвесторы часто предпочитают продажу объектов без объявления цены. Он отметил, что это связано с тем, что при таком формате покупку можно совершить по выгодной цене.
Щербаков подчеркнул, что в 2020 году средняя стоимость одного квадратного метра по итогам продаж составила 18,5 тысячи рублей. По его словам, это в разы ниже рыночных показателей.
"Всего в этом году на торгах без объявления цены реализовано 23 нежилых помещения на сумму 154,5 миллиона рублей", – заявил Щербаков.
Отмечается, что продажа без объявления цены входит в третий этап реализации городского имущества на торгах. Таким образом, оно продается, если ранее его не купили на аукционе или в ходе продажи через публичное предложение.
В пресс-службе ведомстве подчеркнули, что при этом цену может назначить сам покупатель, если город не устанавливает стоимость объекта. В данном случае купить имущество сможет тот, кто предложит наибольшую цену.
Ранее сообщалось, что за последние 10 лет в Москве выкупили почти 7 тысяч объектов. Их общая площадь составила 1,4 миллиона квадратных метров. Отмечается, что треть нежилых помещений была реализована в центре Москвы.
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