В Москве оценили реализацию городских объектов на электронных торгах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Количество городских объектов, продаваемых в год на электронных торгах в Москве, за прошедшие семь лет выросло более чем в два раза. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в период с 2014 по 2018 годы реализовывалось порядка 250 объектов на отрезке в 12 месяцев. Рекордный показатель был достигнут в 2019-м году, когда были проданы 522 объекта. Но на этом развитие программы не остановилось.
"...за девять месяцев текущего года, также благодаря запуску оформления договоров купли-продажи исключительно в электронной форме, на торгах было продано уже 633 лота на общую сумму почти 3,5 миллиарда рублей", – добавил вице-мэр.
Суммарно за время существования системы электронных торгов в городе было продано около 2,5 тысячи объектов городской недвижимости. Общая стоимость составила 23 миллиарда рублей.
По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, самая дорогая недвижимость была реализована в ЦАО. Нежилое помещение площадью 383,2 квадратного метра на Тверской улице приобрели за 331 миллион рублей, что почти в 2 раза превысило уровень стартовой цены.
Интерес предпринимателей к торгам на городское имущество постепенно растет. Как отметил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, в 2020 году на один лот претендуют до 7 человек, в то время как в 2014 году, когда программа только стартовала, этот показатель был равен 5 людям на лот.
Городское имущество в Москве реализуется на основе аукциона. Побеждает участник торгов, предложивший наибольшую цену, при этом в процедуре должны быть задействованы не менее двух претендентов.
Если есть только один или ни одного, то аукцион считается несостоявшимся. В таком случае город может анонсировать продажу посредством публичного предложения или третий вариант – продажу без объявления цены.
В конце сентября глава Федеральной монопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил создать сайт продажи конфискованного имущества. Он рассказал Владимиру Путину, что в ведомстве разработали соответствующий законодательный акт.
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