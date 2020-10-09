Более 20 машино-мест выставили на продажу на западе Москвы

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Департамент городского имущества столицы объявил о продаже более 20 машино-мест в Западном административном округе города. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В Западном административном округе на продажу посредством публичного предложения в электронной форме выставлены 24 машино-места в трехуровневом подземном паркинге бизнес-центра "Мичуринец", – рассказали в ведомстве.
Объект расположен по адресу Мичуринский проспект, дом 31, корпус 7. Уточняется, что стартовая цена одного лота в здании 2011 года постройки составляет 1,157 миллиона рублей.
По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, шесть предложенных машино-мест механизированные, то есть позволяют разместить машины друг над другом. В этом случае механизм торгов предполагает публичное предложение – то есть начальная цена будет снижена, а максимальный размер скидки может достичь 50%.
Заявки на участие в торгах принимаются до 2 декабря. Собственник помещения будет определен в ходе аукциона в электронной форме 10 декабря.
С начала 2020 года город реализовал 363 машино-места. В Западном административном округе таких было 12, при этом средняя стоимость лота составила 723 тысячи рублей.
В Госдуме в сентябре предложили предоставлять беременным и многодетным места на парковках. Такая мера рассматривается как способ снизить стресс при поиске парковочного места. В Совете Федерации эту инициативу оценили положительно.
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