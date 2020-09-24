В Совфеде поддержали идею выделять беременным места на парковках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский поддержал инициативу выделять на паркингах специальные места для беременных и многодетных семей с ребенком до шести лет, сообщает RT.
"Я бы поддержал эту инициативу с учетом пропорций по отношению к местам, которые уже закодированы как места для парковки машин, принадлежащих инвалидам", – отметил сенатор.
Рязанский полагает, что "в целом полезно иметь такого рода некий дополнительный, социально значимый шаг для этой категории граждан".
Сенатор сказал, что мест на парковках все равно не хватает, а когда чего-то не хватает, по его словам, "надо выбирать приоритет". "В этой связи инвалиды, многодетные семьи, категории беременных женщин – это правильный приоритет", – пояснил он.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в ГИБДД с инициативой выделять на паркингах специальные места для беременных и многодетных семей с малолетним ребенком.
Парламентарий объяснил, что многодетные семьи могут тратить много времени на поиски парковки, а для беременных это еще своего рода стрессовая ситуация.
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