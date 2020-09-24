В Госдуме предложили предоставлять беременным места на парковках

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В Госдуме предложили выделять на паркингах специальные места для беременных и многодетных семей, где есть ребенок до шести лет. С такой инициативой депутат Иван Сухарев обратился в ГИБДД, сообщает RT.

Парламентарий объяснил, что многодетные семьи могут тратить много времени на поиски парковки. При этом долгое нахождение ребенка в автомобильной люльке или автокресле, как отмечают эксперты, оказывает негативное воздействие на его развитие.

По мнению Сухарева, поиск парковочного места у беременных "перерастает в непростую задачу и оказывает колоссальную физическую и психологическую нагрузку на женский организм".

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать траты на услуги частных детских садов семьям, которые не получили место в бюджетном дошкольном учреждении.

Соответствующее письмо парламентарий написал на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.