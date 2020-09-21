В Госдуме рассказали, как предлагают компенсировать семьям траты на частный детсад

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Госдуме разъяснили, как предлагают компенсировать семьям траты на услуги частных детских садов. В случае реализации инициативы деньги будут выделяться из региональных бюджетов. Об этом в диалоге с Москвой 24 рассказал автор предложения, депутат Госдумы Евгений Федоров.
Федоров предложил компенсировать траты на услуги частных детских садов семьям, которые не получили место в бюджетном дошкольном учреждении. По его словам, не все родители, даже вовремя встав в очередь, могут получить для своего ребенка место в детском саду, поэтому они вынуждены пользоваться услугами частных организаций и тратить на это свои средства.
По мнению депутата, выплаты семьям в размере не более двух региональных МРОТ в месяц позволят сэкономить на содержании больших государственных детсадов.
"Деньги небольшие. Очевидно, значительно меньше, чем содержание детских садов. Государству в этом случае выгоднее дать средства семье на частный сад, чем средства на содержание большого, дорогого государственного детского сада. С точки зрения экономии бюджета экономия налицо", – подчеркнул депутат.
Федоров отметил, что такая программа особенно важна в небольших городах, где существует проблема с государственными детскими садами. Во-первых, не везде выполнены требования президента о предоставлении мест в детских садах. Во-вторых, сад бывает неприемлем для родителей, например размещен в 10 километрах от населенного пункта.
Депутат сообщил, что такой опыт уже успешно реализуется в Карелии на протяжении двух лет. И частный бизнес при наличии спроса готов организовать частный детский сад в течение нескольких месяцев в любом месте, где живут люди. "Частный бизнес в среднем готов за эти деньги организовать детский садик. Чуть больше 20 тысяч рублей в месяц для детского садика не в крупном городе – это нормальные цифры", – отметил Федоров.
Также депутат добавил, что частные сады должны быть организованы со строгим выполнением нормативов, включая качество обслуживания, питание, сон и необходимое обеспечение. Федоров предположил, что инициативу можно реализовать уже в следующем году.
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