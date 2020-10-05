Дептранс рассказал о рекордсмене по числу эвакуаций в 2020 году

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Столичный департамент транспорта рассказал о рекордсмене по количеству эвакуаций с начала года. Им оказался владелец автомобиля Volkswagen, сообщили в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что ему пять раз пришлось забирать свою машину со спецстоянки. В ведомстве также рассказали, что сентябрьский рейтинг возглавили владельцы автомобилей Jaguar и Porsche. Они забирали свои машины по два раза.
"Кроме того, владелец Jaguar получил 29 штрафов за неправильную парковку и неоплату, а хозяйка Porsche – 8", – рассказали в Дептрансе.
В ведомстве напомнили, что автомобили забирают на спецстоянку в случае парковки машины в неположенном месте.
Ранее стало известно, что москвичи на 10% чаще стали оплачивать штрафы за неоплату парковки вовремя в 2020 году. Столичным жителям напомнили, что его необходимо погасить в течение 60 дней с момента вступления в силу.
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