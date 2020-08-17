Москвичи стали чаще оплачивать штрафы за неоплату парковки вовремя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москвичи на 10% чаще стали оплачивать штрафы за неоплату парковки вовремя в 2020 году, сообщает пресс-служба Администрации московского парковочного пространства.
Данные приведены в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. В организации напомнили, что срок добровольной оплаты штрафа составляет 60 дней с момента вступления в силу.
Москвичей призвали внимательнее относиться к финансовым санкциям и оплачивать их вовремя. Столичным жителям порекомендовали регулярно проверять почту или настроить электронную доставку заказных писем. Помимо этого, сведения о штрафах появляются в приложении "Парковки Москвы".
В случае неоплаты финансовой санкции ее отправляют судебным приставам. В таком случае назначается принудительное взыскание, а также штраф, в два раза превышающий изначальный. Приставы также имеют право наложить арест на имущество должника на срок до оплаты штрафа.
Помимо этого, должник может столкнуться с проблемами при оформлении кредита или ипотеки. Также ему может быть отказано в выезде за рубеж.
Если же москвич не заплатил более трех штрафов вовремя, то он не сможет получить парковочное разрешение. Если же оно имеется, то его действие будет приостановлено до полного погашения задолженности.
Ранее в приложении "Парковки Москвы" появилась функция обжалования полученных штрафов. Она доступна в разделе "Штрафы и эвакуации". Также в приложении теперь можно найти парковки с местами для инвалидов, которые на карте будут обозначены синим цветом.
Москва и Санкт-Петербург объединятся в системе оплаты парковок
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