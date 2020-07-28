Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

09:03

Более трети водителей просрочили платежи по штрафам за неоплату парковки с начала года

город авто транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более трети столичных водителей, получивших штрафы за неоплату парковки с начала года, не оплатили их вовремя. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"36% московских автомобилистов, получивших штрафы за неоплату парковки в течение первого полугодия 2020 года, не оплатили их в установленный срок. Напоминаем, что срок добровольной оплаты штрафа составляет 60 дней после вступления постановления в силу", – говорится в сообщении.

Водителей призвали быть более внимательными и следить за наличием выписанных штрафов. В АМПП пояснили, что просроченный штраф направляется судебным приставам для принудительного взыскания.

На должника в это время накладывается еще один штраф по статье "Уклонение от исполнения административного наказания". Он будет равняться двукратной сумме от первоначального штрафа. Судебные приставы также вправе дополнительно взыскать исполнительский сбор и наложить арест на имущество должника.

Если сумма задолженности превысит 30 тысяч рублей, то нарушителю могут отказать в праве выезда за границу. Также автомобилисту, не оплатившему в срок три и более штрафа за нарушения правил дорожного движения, может быть отказано в выдаче парковочного разрешения, а действие уже выданного разрешения может быть приостановлено до погашения всех штрафов.

Ранее сообщалось, что власти столицы и области рассчитывают усилить контроль за злостными нарушителями правил дорожного движения. В качестве меры борьбы с нарушителями в Дептрансе назвали более активное применение систем фотовидеофиксации. Ожидается, что это поможет отслеживать маршруты недобросовестных водителей и организовывать рейды ГИБДД.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать