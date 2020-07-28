Более трети водителей просрочили платежи по штрафам за неоплату парковки с начала года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более трети столичных водителей, получивших штрафы за неоплату парковки с начала года, не оплатили их вовремя. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
"36% московских автомобилистов, получивших штрафы за неоплату парковки в течение первого полугодия 2020 года, не оплатили их в установленный срок. Напоминаем, что срок добровольной оплаты штрафа составляет 60 дней после вступления постановления в силу", – говорится в сообщении.
Водителей призвали быть более внимательными и следить за наличием выписанных штрафов. В АМПП пояснили, что просроченный штраф направляется судебным приставам для принудительного взыскания.
На должника в это время накладывается еще один штраф по статье "Уклонение от исполнения административного наказания". Он будет равняться двукратной сумме от первоначального штрафа. Судебные приставы также вправе дополнительно взыскать исполнительский сбор и наложить арест на имущество должника.
Если сумма задолженности превысит 30 тысяч рублей, то нарушителю могут отказать в праве выезда за границу. Также автомобилисту, не оплатившему в срок три и более штрафа за нарушения правил дорожного движения, может быть отказано в выдаче парковочного разрешения, а действие уже выданного разрешения может быть приостановлено до погашения всех штрафов.
Ранее сообщалось, что власти столицы и области рассчитывают усилить контроль за злостными нарушителями правил дорожного движения. В качестве меры борьбы с нарушителями в Дептрансе назвали более активное применение систем фотовидеофиксации. Ожидается, что это поможет отслеживать маршруты недобросовестных водителей и организовывать рейды ГИБДД.
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