Мотоциклистов предложили штрафовать за езду между рядами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Госдуме разработали законопроект, который запрещает мотоциклистам и владельцам мопедов опасное лавирование между рядами и движение параллельно с другим транспортом в одной полосе. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам автора документа Светланы Бессараб, проект поправок в КоАП направлен на обсуждение в правительство.

Законопроект предлагает штрафовать мотоциклистов на 3 тысячи рублей за движение в полосе параллельно с автомобилем, а на 15 тысяч рублей – за опасное лавирование между рядами.

Бессараб отметила, что в авариях на дорогах байкеров погибает почти в 30 раз больше, чем автомобилистов.

"Обычная ширина полос в наших городах может составлять 2,75 метра или даже меньше. Если поставить на такую полосу внедорожник, он займет 2 метра. Сколько остается на мотоциклистов, которые и в таких условиях идут на обгон, подвергая себя опасности? Исправить это можно только большими штрафами", – подчеркнула Бессараб.

Ранее Российский союз автостраховщиков (РСА) напомнил, какие нарушения правил дорожного движения будут учитывать страховые компании при определении стоимости ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба РСА.

Как пояснил глава союза Игорь Юргенс, новая редакция закона позволит продолжить курс на полную индивидуализацию тарифов ОСАГО. Согласно нововведению, страховщики смогут учитывать несколько видов нарушений ПДД. В первую очередь, по его словам, к таким нарушениям относятся состояние опьянения, отказ от медицинского освидетельствования, а также если водитель скрылся с места ДТП.

Ранее Владимир Путин подписал закон о тарификации ОСАГО исходя из характеристик водителей.

Закон предоставляет страховщикам право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов с учетом личностных характеристик водителей, в частности наличия у них неоднократных административных наказаний за грубые нарушения ПДД. Кроме того, в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года можно заключить договор ОСАГО без прохождения техосмотра.