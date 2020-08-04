В Москве задержали водителя с 562 нарушениями ПДД с начала года

15:48
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве задержали водителя, за которым с начала 2020 года числится 562 нарушения правил дорожного движения, сообщили Агентству "Москва" в столичной Госавтоинспекции.
Автомобиль Mercedes, которым управлял 22-летний приезжий из ближнего зарубежья, остановили на улице Зеленоградской. При проверке документов водитель нервничал и имел явные признаки опьянения.
От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Выяснилось, что административные штрафы мужчина не оплачивал, на него было составлено 189 административных протоколов.
Для дальнейшего разбирательства водителя доставили в ОВД "Ховрино". Материалы переданы в суд для принятия решения о привлечении к ответственности.
В июле полиция задержала москвичку, за которой числится тысяча штрафов за нарушение ПДД. Автомобиль Mazda, за управлением которого находилась 35-летняя женщина, остановили в ТиНАО.
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