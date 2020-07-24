ГИБДД задержала автомобиль москвички, за которым числится тысяча штрафов

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Полиция задержала жительницу Москвы, за которой числится тысяча штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"Центр управления Госавтоинспекции Москвы предоставил сотрудникам дорожно-патрульной службы информацию о месте передвижения машины предполагаемого нарушителя", – рассказали в пресс-службе.

В ГИБДД уточнили, что автомобиль Mazda, за управлением которого находилась 35-летняя женщина, был остановлен в ТиНАО.

Данные базы Госавтоинспекции указывают на то, что за нарушительницей числится тысяча штрафов в области безопасности дорожного движения на общую сумму более 1 миллиона рублей.

В отношении женщины составлено 113 административных протоколов по статье "Уклонение от исполнения административного наказания". Ее автомобиль был эвакуирован и передан судебным приставам.

Ранее в пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили, что власти столицы и области рассчитывают усилить контроль за злостными нарушителями правил дорожного движения. В качестве меры борьбы с нарушителями в ведомстве назвали более активное применение систем фотовидеофиксации.