В ЦОДД рассказали про планы по переразметке Москвы в 2020 году

В Москве в этом году проходит масштабная переразметка городских дорог. Самыми крупными станут участки на Третьем транспортном кольце (ТТК) и на МКАД. Также ожидаются изменения на столичных магистралях и развязках. Где-то увеличат количество полос, чтобы отделить потоки машин, а где-то поставят разделительные буферы для улучшения дорожной безопасности. Рассказываем, на каких дорогах в этом году появится новая разметка.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шестая полоса на МКАД

Главной проблемой на МКАД, по словам специалистов, по-прежнему остаются развязки, а также съезды и выезды на кольцевую дорогу. С первой на данный момент справляются строители, которые сооружают дублеры и дополнительные эстакады. А со второй можно бороться с помощью переразметки.

По словам начальника управления стратегической оптимизации дорожного движения Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Андрея Мухортикова, на МКАД решить проблему поможет увеличение числа полос в узких местах. Это делается за счет cужения ширины полос с 3,75 до 3,5 метра и ликвидации обочины.

Кроме того, для безопасного съезда и выезда на магистраль делают островки, направляющие потоки, или короткие участки выделенных полос. Подобные решения на переразмеченных дорогах, по данным Ситуационного центра ЦОДД, уже позволили повысить среднюю скорость движения и снизить аварийность.

Фото: crusandr.livejournal.com

В этом году на 8-м километре МКАД (внешняя сторона) добавят дополнительную шестую полосу: она будет начинаться от места, где заканчивается дублер МКАД и начинается выезд с Рязанского проспекта из центра, и продлится до съезда на Косинское шоссе в область. Одновременно на внутренней стороне кольцевой дороги в этом месте будет добавлена полоса от выезда с Северо-Восточной хорды (СВХ) до съезда на Рязанский проспект.

Фото: crusandr.livejournal.com

В районе 26-го и 27-го километров кольцевой автодороги на внешней стороне также дорисуют шестую полосу движения. Участок будет начинаться от съезда с трассы М-4 "Дон" и закончится съездом на дублер у развязки с Каширским шоссе и ТРЦ Вегас. Таким образом, съезд с М-4 будет более свободным и прикрытым.

Кроме того, на развязке с Каширским шоссе сделают более безопасный съезд на МКАД-внешнее: выезд с "клеверного листа" будет происходить беспрепятственно в прикрытую разметкой полосу. Такой маневр сделают и на съезде с "Каширки" из центра на внутреннюю сторону МКАД: одна полосу оставят для съезда, одну – для дублера.

Фото: crusandr.livejournal.com

Дополнительная полоса появится на участке от 38-го до 33-го километра. В районе развязки с улицей Поляны она целиком уйдет в Северное и Южное Бутово, а выезд из районов получится полуприкрытым.

На 34-м километре две из шести полос пойдут на Варшавское шоссе – в центр и в область – и на трассу М-2 "Крым". При этом съезд сделают так, что одна полоса полностью уйдет на "Варшавку" в область, а вторая – на Симферопольское шоссе. Благодаря этому в месте схождения со съездом, который идет с внутренней стороны МКАД, будет безопасная и бесконфликтная зона.

Кроме того, до следующего перекрестка на 33-м километре нарисуют небольшую выделенку, которая будет прикрывать выезд на МКАД с "Варшавки" из центра.

Фото: crusandr.livejournal.com

На 53-м и 54-м километрах МКАД шестую полосу сделают только на небольшом участке внутренней стороны – начнется она с выезда со Сколковского шоссе. На первом этапе переразметки новая полоса уйдет на дублер в районе развязки с Можайским и Минским шоссе, а когда здесь уберут барьерные ограждения, то ее протянут дальше по МКАД.

Фото: crusandr.livejournal.com

Еще одним участком переразметки станет трасса с 67-го по 64-й километр. Первое изменение появится на съезде в "Крокус Сити Холл": там по одной из полос можно будет продолжить движение прямо.

После этого по шести полосам можно ехать до первой развязки: крайняя правая полоса уходит в сторону области – в Мякинино (Проектируемый проезд № 5019), а за перекрестком она снова появляется и поворачивает на съезд в Мякининский проезд в сторону центра. Заканчивается расширенный участок съездом на Новорижское шоссе и проспект Маршала Жукова, который будет идти с двух полос.

Фото: crusandr.livejournal.com

В районе Химкинского моста (с внутренней стороны МКАД) из-за большого количества съездов и выездов дополнительная полоса будет часто прерываться. Начнется она со съезда с Молодежной улицы на 74-м километре МКАД и потом уйдет на съезд на эту улицу. Далее она снова возобновится от съезда с улицы Свободы.

Подобная схема разметки сохранится и при пересечении с Ленинградским шоссе. Последний участок на внутренней стороне идет от съезда с Ленинградского шоссе и до Северо-Восточной хорды (СВХ) и Бусиновской развязки.

Фото: crusandr.livejournal.com

На внешней стороне в этом районе тоже будут некоторые изменения. Полоса разгона после съезда с СВХ не будет обрываться, а сразу перейдет в шестую полосу, которая протянется до съезда на "Ленинградку" в сторону области. Это позволит поворачивать направо с двух полос.

Фото: crusandr.livejournal.com

На севере кольцевой автодороги в районе участка с 94-го до 92-го километра для удобства водителей также обустроят дополнительную полосу. Начнется она со съезда с Ярославского шоссе из центра, на пересечении с Трудовой улицей (Мытищи) крайняя правая полоса уйдет на съезд, а на выезде с Трудовой получится прикрытой от основного потока. Следующий участок до Осташковского шоссе уже был переразмечен.

Фото: crusandr.livejournal.com

Еще одну область МКАД с внешней стороны разметят до развязки с "Ярославкой". От реки Ички на 96-м километре до съезда на Ярославское шоссе шестиполосная дорога протянется больше чем на километр.

По словам Мухортикова, некоторые объекты по переразметке МКАД могут перенести на 2021 год.

ТТК без "бутылочных горлышек"

В 2020 году перерисуют дорожную разметку и изменят организацию дорожного движения также на Третьем транспортном кольце (ТТК). По словам главы департамента транспорта Максима Ликсутова, изменение разметки позволит "сделать движение транспорта быстрее и свободнее". Планируется перазметить те участки магистрали, где образуются так называемые бутылочные горлышки и есть места с резким перестроением.

Фото: crusandr.livejournal.com

Самыми узкими на ТТК, по словам начальника управления стратегической оптимизации дорожного движения ЦОДД Андрея Мухортикова, являются Киевский путепровод и улица Нижняя Масловка. Так, на путепроводе появится по одной дополнительной полосе в каждую сторону за счет сужения рядов и уменьшения краевых линий.

Одна из двух полос выезда на внешнее ТТК с Кутузовского проспекта (из области) теперь будет прикрытой островком безопасности, а вторая – сольется с потоком из центра. Выезд с улицы Потылиха, откуда едут машины с Воробьевского шоссе и Бережковской набережной, также прикроют разметкой. В этом месте сейчас проходят ремонтные работы, которые продлятся до ноября, после их завершения специалисты начнут переразметку.

Фото: crusandr.livejournal.com

На внешней стороне ТТК в районе Нижней Масловки восемь полос сначала сходятся в четыре, а потом расширяются до пяти, образуя самое одиозное "бутылочное горлышко". Чтобы его расширить, на перекрестке ТТК с Бутырской и Вятской из восьми полос оставят четыре на основном ходу и две полосы, которые к ней примыкают.

Для разделения потоков устроят разделительный буфер, а один из рядов в этом месте превратится в короткую выделенную полосу для общественного транспорта. От Вятской улицы за счет сужения рядов на Третьем кольце появляется пятая полоса, которая дойдет до съезда в сторону Верхней Масловки.

На внутренней стороне ТТК в этом месте, наоборот, избыток полос: со стороны "немагистральной" части Нижней Масловки в районе перекрестка с улицей Расковой в ТТК сейчас вливаются целых три ряда, поэтому их сократят до одного. Правую полосу сделают выделенной для общественного транспорта, которая продолжится до Савеловской эстакады.

Фото: crusandr.livejournal.com

На Третьем кольце в районе Тестовской улицы, 2-го Красногвардейского и Шмитовского проездов также было принято решение уменьшить количество полос. Сейчас на этом участке ТТК по две проезжие части, что дает избыточное количество рядов. В месте, где дорога сужается, образуется "бутылочное горлышко". Поэтому два лишних ряда переоборудуют в разделительные буферы.

Таким образом, уберут одну полосу из четырех на основной проезжей части ТТК с внутренней стороны и один ряд из трех на дублере с той же стороны. Кроме того, разметкой закроют мешающий транзиту резкий съезд с Третьего кольца на Кутузовский проспект в сторону области: для этого маневра нужно будет заранее перестроиться на дублер перед поворотом на деловой центр "Москва-Сити".

Фото: crusandr.livejournal.com

Также планируется изменить разметку на участках от улицы Вавилова до Гагаринского тоннеля (с внутренней стороны) и от тоннеля до Большой Тульской улицы. Здесь добавят по одной полосе за счет сужения рядов. При съезде два ряда из пяти уйдут в сторону Варшавского шоссе (в область). Кроме того, одну полосу разобьют на две при съезде по эстакаде на Большую Тульскую.

Фото: crusandr.livejournal.com

Еще одним местом для переразметки в этом году станет дорога в районе развязки с Ленинградским проспектом. Во-первых, при съезде с "Ленинградки" из центра на ТТК сохранится полоса разгона, а в тоннеле появится выделенная полоса для общественного транспорта. При этом выезд с проспекта (из области) будет безопасно прикрываться этой же самой выделенкой.

Во-вторых, на внутренней стороне Третьего кольца выезд с "Ленинградки" (из центра) станет прикрытым разметкой и не будет мешать основному ходу магистрали. А съезд с проспекта по направлению из области на эстакаде переразметят на две полосы вместо одной.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Что еще нарисуют?

Разметку поменяют и на других улицах столицы. На некоторых участках увеличат число полос, на других – добавят развороты, а на ряде улиц движение сделают двухсторонним.

Фото: crusandr.livejournal.com

В частности, поменяется организация движения на Северном бульваре. Там сузят полосы, благодаря чему появится дополнительная полоса для проезда на улицу Хачатуряна. Сейчас прямо можно проехать лишь по одной полосе, но после изменений можно будет сразу по двум рядам.

Фото: crusandr.livejournal.com

На Кетчерской улице за счет разметки будет отменен опасный поворот налево из области на Реутовскую улицу через малый круг. После переразметки поворот нужно будет выполнять в ста метрах после малого, но с плавным слиянием и без жесткого пересечения потоков. Для общественного транспорта также сохранят поворот на улицу Старый Гай и сделают его за счет разметки безопаснее.

Фото: crusandr.livejournal.com

Переразметка улицы Никулинской в районе Озерной улицы позволит уменьшить загруженность в часы пик. По словам Мухортикова, основные трудности возникают на перекрестке с Мичуринским проспектом: ширина проезжей части со стороны Рябиновой большая, но используется она нерационально.

Поэтому за счет неиспользуемого буфера в три раза будет удлинен карман для поворота налево – на улицу Озерную в сторону центра. Также добавят разворот перед перекрестком с улицы Озерной, который позволит поворачивать с Мичуринского проспекта из центра на улицу Никулинскую, а с дополнительной второй полосы можно будет повернуть на "Мичуринку" в центр.

Фото: crusandr.livejournal.com

Еще один проект по повышению пропускной способности Северо-Западной хорды (СЗХ) проведут на Ярцевской улице. На перекрестке с Партизанской улицей с обеих сторон сделают по пять полос движения вместо четырех: одна полоса пойдет налево, одна – направо и три – прямо.

Перед перекрестком с Оршанской улицей появится разворот, перед круговым перекрестом с Ельнинской улицей до четырех увеличится количество полос в сторону Рублевского шоссе. А со стороны Рублевского шоссе разворот будет выполняться не из одной, а из двух левых полос.

Фото: crusandr.livejournal.com

За счет разметки также оптимизируют движение на улице Хамовнический Вал. В районе Новодевичьей набережной организуют два новых разворота. По обеим сторонам дороги появятся парковочные ряды на 115 машино-мест. Поворот налево в Лужнецкий проезд в сторону центра будет идти из новой полосы. Еще на этом сложном перекрестке разберутся со знаками и разметкой направлений движения по полосам: они станут более понятными.

Перед Комсомольским проспектом с западной стороны количество полос к перекрестку увеличат с четырех до шести. А на перекрестке с Комсомольским проспектом с восточной стороны появится разворот в сторону Фрунзенской набережной, который сможет выполняться в фазе светофора при пешеходном переходе.

Фото: crusandr.livejournal.com

На проспекте Академика Сахарова и на улице Маши Порываевой появятся новые развороты из карманов и более 100 новых парковочных мест. Кроме того, движение на 2-й улице Машиностроения, улице Шкулева и в 4-м Рощинском проезде станет двухсторонним.

Большинство работ по переразметке должны закончить в этому году, а остальные – до конца 2021 года.