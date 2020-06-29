Разметку на участках Третьего транспортного кольца изменят до конца года

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Разметку на нескольких участках Третьего транспортного кольца планируют изменить до конца 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В 2020 году на некоторых участках ТТК планируют изменить разметку, что сделает движение транспорта быстрее и свободнее. Сейчас многие отрезки магистрали перегружены из-за недостаточной пропускной способности, "бутылочных горлышек" и мест с резким перестроением", – объяснил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В качестве примера представитель мэрии привел Киевский путепровод. По его словам, в этом узком месте полос движения не хватает, вследствие чего их число увеличат до пяти за счет сужения существующих и уменьшения края проезжей части.

Уменьшение числа полос движения будет произведено в районе улицы Тестовская, 2-го Красногвардейского и Шмитовского проездов. Из-за лишних полос образовываются заторы, поэтому они будут переоборудованы в островки. Корректировка разметки также позволит безопасно совершать съезд с ТТК на Кутузовский проспект в сторону области.

Аналогичная ситуация с "бутылочным горлышком" будет устранена на улице Нижняя Масловка. Со стороны Петровско-Разумовской аллеи в поток выходили три полосы, что не соответствовало логике движения. Теперь одна заблаговременно закончится, а вторая станет выделенной и продлится до Савеловской эстакады.

Максим Ликсутов также рассказал, что на Нижней Масловке организуют островки для ликвидации опасных участков на пересечении с улицей Вятской и со съездом с улицы Бутырской.

От улицы Вятской до съезда в сторону улицы Полтавской добавится пятая полоса. Аналогичное решение разработано для внешней стороны Третьего транспортного кольца от Гагаринского тоннеля до улицы Большая Тульская и на внутренней стороне от улицы Вавилова до Ленинского проспекта.

Ранее в июне сообщалось, что в 23 тоннелях Москвы разрешат перестраиваться между рядами. В Центре организации дорожного движения объяснили, что это будет возможно только на ограниченных участках пути.

