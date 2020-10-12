Помещение в доходном доме в Мещанском районе выставят на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Мещанском районе на торги выставят помещение мансарды в доходном доме. Площадь объекта составляет 36,5 квадратного метра, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Здание 1900 года находится в Варсонофьевском переулке, дом 4, строение 1. Это выявленный объект культурного наследия. Нижний этаж изначально предназначался для торговли, а наверху располагались жилые квартиры.

Оформление главного фасада включает элементы модерна и неоклассицизма, в декоре использованы торгово-банковские мотивы, связанные с символикой Гермеса.

Будущему собственнику предстоит в течение 2,5 лет провести работы по сохранению помещения и приспособлению его для современного использования.

Приобрести помещение может любое физическое и юридическое лицо, за исключением государственных и муниципальных учреждений и юридических лиц, в уставном капитале которых доля государства превышает 25%.

Начальная цена составляет 5,4 миллиона рублей. Помещение уже оборудовано необходимыми коммуникациями.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 18 ноября, торги пройдут 26 ноября. Ознакомиться с характеристиками лота можно на инвестиционном портале города Москвы в разделе "Продажа для бизнеса".

Ранее шесть нежилых помещений в Замоскворечье выставили на торги. Помещения площадью от 62,8 до 677,9 квадратного метра не имеют обременений и статуса объекта культурного наследия.

Приобрести их могут любые физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

С начала года по итогам городских торгов заключено 67 договоров купли-продажи нежилых помещений в ЦАО суммарной стоимостью 697,7 миллиона рублей. В среднем на лот претендуют пять человек.