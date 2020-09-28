Два помещения на Арбате выставлены на продажу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два помещения свободного назначения, которые находятся на улицах Новый Арбат и Арбат, продадут на торгах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Помещения располагаются в пешей доступности от станций метрополитена "Смоленская" и "Арбатская". В них предусмотрены все необходимые коммуникации. "Продажа через публичное предложение предполагает понижение цены в ходе торгов, иногда цена снижается до 50%. В среднем участники таких торгов приобретают городскую недвижимость на 22% ниже начальной стоимости", – заявил руководитель департамента города по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он добавил, что с начала этого года через публичное предложение удалось продать более 120 помещений.

Один из объектов, выставленных на торги – это подвал площадью 951 квадратный метр. Он находится по адресу: улица Новый Арбат, дом 21. Стартовая цена данного лота составит 75 миллионов рублей.

Второе помещение площадью 11,1 квадратного метра расположено на первом этаже дома 20 на улице Арбат. Начальная цена составляет 2,6 миллиона рублей.

Ранее говорилось, что предприниматели смогут арендовать в Москве почти 70 помещений по льготной ставке.