Помещение усадьбы Шубиных выставят на торги по льготной программе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Помещение в усадьбе Шубиных выставят на торги по программе "1 рубль за 1 квадратный метр", сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Победитель сможет арендовать помещение площадью более 142 квадратных метров на 49 лет.

"На разработку проектной документации и выполнение работ по сохранению и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования инвестору дается пять лет. После этого предприниматель сможет арендовать объект уже по льготной ставке", – рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

Он также добавил, что помещение подойдет для размещения офиса, административного или культурного учреждения. Оно находится в пешей доступности от станции "Пушкинская" на улице Малая Дмитровка, доме 12, строении 2.

Уточняется, что участником открытого аукциона может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или представитель малого и среднего бизнеса. Заявки принимаются до 18 сентября.

Ранее сообщалось, что дом торжеств "Сафиса" продадут на аукционе из-за банкротства одной из компаний бывшего владельца.

Двухэтажный особняк площадью почти 4 тысячи квадратных метров с хрустальными люстрами, мраморными полами и золочеными лестницами построен в 2005 году. Снаружи здание также выделяется арочными окнами, колоннами и лепниной.