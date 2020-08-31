В России выставили на продажу особняк за пять рублей

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В Ростове-на-Дону выставили на аукцион доходный дом Сариевых. Как сообщается на сайте администрации города, начальная цена лота составляет всего пять рублей.

Строению присвоен статус объекта культурного наследия, снести его нельзя. Потенциальный покупатель доходного дома должен будет обследовать несущие конструкции постройки, а также подготовить документацию по реставрации.

После этого особняк надо будет отремонтировать. На эти цели дается время до 17 мая 2024 года. Непосредственно сам аукцион запланирован на 30 сентября 2020 года.

Доходный дом Сариевых, созданный по проекту Андрея Нидермейера в 1902 году, сейчас находится в аварийном состоянии. Ранее его уже выставляли на торги, однако реставрация не состоялась.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов ранее рассказал о планах по реставрации дома купца Дмитрия Виноградова в столице. Объект планируют сдать в аренду на 10 лет.

