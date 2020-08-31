Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

08:13

Дом купца Дмитрия Виноградова отреставрируют в Москве

город культура

Фото: Комплекс по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Москвы

Дом купца Дмитрия Виноградова ждет реставрация, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Дом сдадут в аренду на 10 лет. Победитель аукциона должен будет разработать проектную документацию по сохранению объекта, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

Будущему арендатору необходимо будет проводить ремонт в здании в течение всего срока аренды. Принять участие в аукционе могут юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются до 18 сентября.

"Дом купца Виноградова остро нуждается в проведении комплексной реставрации. Именно этим предстоит заняться победителю торгов. Поскольку он является признанным памятником архитектуры, все работы по возвращению дому исторического облика должны быть проведены строго в соответствии с согласованной документацией и под контролем Мосгорнаследия", – отметил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что здание площадью более 530 квадратных метров находится в шаговой доступности от станций метро "Пролетарская" и "Крестьянская Застава".

Дом купца Дмитрия Виноградова является одним из образцов деревянного зодчества конца XIX века. Построенное в 1880 году здание принадлежало купцу второй гильдии и старообрядцу Дмитрию Виноградову. До 1917 года дом находился в собственности у купеческой семьи. В 2019 году его признали объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации городской усадьбы Матвеевых, которая находится в Волховском переулке в Басманном районе столицы. Мэр отметил, что усадьба является одним из объектов по программе "Рубль за квадратный метр". Глава города подчеркнул, что около 1,5 тысячи памятников архитектуры уже отреставрировано.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать