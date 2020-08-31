Дом купца Дмитрия Виноградова отреставрируют в Москве

Фото: Комплекс по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Москвы

Дом купца Дмитрия Виноградова ждет реставрация, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Дом сдадут в аренду на 10 лет. Победитель аукциона должен будет разработать проектную документацию по сохранению объекта, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

Будущему арендатору необходимо будет проводить ремонт в здании в течение всего срока аренды. Принять участие в аукционе могут юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются до 18 сентября.

"Дом купца Виноградова остро нуждается в проведении комплексной реставрации. Именно этим предстоит заняться победителю торгов. Поскольку он является признанным памятником архитектуры, все работы по возвращению дому исторического облика должны быть проведены строго в соответствии с согласованной документацией и под контролем Мосгорнаследия", – отметил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что здание площадью более 530 квадратных метров находится в шаговой доступности от станций метро "Пролетарская" и "Крестьянская Застава".

Дом купца Дмитрия Виноградова является одним из образцов деревянного зодчества конца XIX века. Построенное в 1880 году здание принадлежало купцу второй гильдии и старообрядцу Дмитрию Виноградову. До 1917 года дом находился в собственности у купеческой семьи. В 2019 году его признали объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации городской усадьбы Матвеевых, которая находится в Волховском переулке в Басманном районе столицы. Мэр отметил, что усадьба является одним из объектов по программе "Рубль за квадратный метр". Глава города подчеркнул, что около 1,5 тысячи памятников архитектуры уже отреставрировано.

