Храм святителя Николая на Трех Горах отреставрируют до конца 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Фасады и интерьеры Храма святителя Николая на Трех Горах отреставрируют до конца 2022 года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как отмечается, комплекс зданий, расположенный в Нововаганьковском переулке, представляет собой образец неорусского стиля.
В материале говорится, что за всю свою историю храм неоднократно перестраивался. В середине XIX – начале XX века сформировался тот облик, который имеется сейчас.
Как уточняется, комплекс не реставрировали около 30 лет, и за это время он обветшал, частично пришел в аварийное состояние. Планируется, что специалисты приведут в порядок не только фасады, но и интерьеры, включая настенную живопись и роспись иконостаса. В здании трапезной и в колокольне также будут проведены работы по реставрации.
По словам руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в 1860 году трапезная часть храма была расширена.
"Новые фасады трапезной и четырехъярусную колокольню с шаровой крышей построили уже во второй половине XIX века в неорусском стиле", – приводятся в сообщении слова Емельянова.
Он отметил, что трапезная и колокольня выделялись из общего архитектурного ансамбля. В 1908 году было принято решение провести капитальную реконструкцию, стилизовав и сам храм под неорусский стиль.
В советские годы храм не действовал. Храм открыли только в 1990-е годы, там были проведены восстановительные работы.
Храм святителя Николая на Трех Горах – выявленный объект культурного наследия. Все работы проводятся по согласованному с департаментом культурного наследия проекту и под контролем специалистов ведомства. Реставрацию планируют завершить к концу 2022 года, говорится в материале.
Реставрационные работы на городских объектах были приостановлены с 13 апреля. Их возобновили после снятия ограничений, вызванных коронавирусом.
На 2020–2023 годы запланировано завершение реставрации 18 исторических памятников Новодевичьего монастыря. За счет города первозданный вид возвращают надгробиям некрополя.
На 2020 год в целом определены работы на 41-м объекте культурного наследия религиозного значения. К ним, в частности, относится Донской монастырь.
Всего с 2011 года в Москве отреставрированы 1 тысяча 439 объектов культурного наследия. Доля памятников, которые находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии, существенно выросла – этот показатель равен 94 процентам от общего числа подобных объектов.
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