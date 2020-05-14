Реставрационные работы по сохранению старинных зданий возобновили в Москве

18:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столице возобновили реставрационные работы по сохранению старинных зданий, являющихся объектами культурного наследия. Об этом заявили представители департамента культурного наследия, передает Агентство "Москва".
"На всех объектах специалисты соблюдают необходимую дистанцию, масочный и перчаточный режимы и другие меры предосторожности. Департамент культурного наследия Москвы внимательно следит за ходом всех работ по сохранению памятников, а также разъясняет подрядчикам порядок обеспечения безопасности в новых условиях", – сообщили в Мосгорнаследии.
На некоторых объектах работы, требующиеся для обеспечения реставрации, не останавливались и во время ограничительных мер. Например, специалисты, занятые разработкой проектов реставрации, и сейчас продолжают работать из дома.
Помимо того, рабочие теперь должны находиться в масках и перчатках и соблюдать дистанцию. Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов подчеркнул, что средства индивидуальной защиты и до ограничений считались привычной униформой для работников отрасли.
Ранее эксперты подтвердили ценность усадьбы Щукина в центре Москвы.
В конце апреля сообщалось, что окончена реставрация памятника маршалу Жукову. Выполнены монтаж фигуры и проварка мест технологических швов и приведен в порядок цветник, раскинутый вокруг монумента.
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