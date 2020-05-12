Эксперты подтвердили ценность усадьбы Щукина в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты подробно описали все ценные элементы зданий усадьбы Петра Щукина в центре столицы, которые определяют их исторический облик. Теперь любые работы, связанные с реставрацией здания, будут проводить с учетом утвержденного предмета охраны, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Это два дома, возведенные в неорусском стиле в конце XIX – начале XX века, и связывающий их тайный подземный переход", – говорится в сообщении.

Здания находятся по адресу: улица Малая Грузинская, дом 15, строения 1, 2.

Изначально их возвели для размещения обширной коллекции купца и собирателя русской старины Петра Щукина. На сегодняшний день здания занимает Государственный биологический музей имени Тимирязева.

По словам руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, особенную ценность представляет облик зданий, сформировавшийся к концу XIX – началу XX века.

"Кроме того, была подтверждена ценность внутренних интерьеров, где до наших дней сохранились подлинные печи, лестницы, кессонные потолки и своды Монье. Теперь любые реставрационные работы будут проводиться с учетом утвержденного предмета охраны", – приводятся в материале слова Емельянова.

Он добавил, что предметом охраны был признан и подземный переход между строениями.

Ранее сообщалось о том, что в Москве завершили реставрацию памятника маршалу Жукову. По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, в рамках реставрации был приведен в порядок каркас скульптуры, также специалисты очистили бронзовую поверхность памятника. Кроме того, были выполнены монтаж фигуры и проварка мест технологических швов и приведен в порядок цветник, раскинутый вокруг монумента.