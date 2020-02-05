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Общество

18:11

Новые участки древних росписей обнаружили в Успенском соборе в Москве

общество

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Новые участки росписей конца XV века обнаружили на стенах Успенского собора во время реставрационных работ, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Музеев Московского Кремля Елену Гагарину.

По ее словам, новые участки стенописи были обнаружены в алтарном пространстве, в частности в Похвальском приделе.

"Это нижние части композиций "Собор Богоматери" и "Рождество Иоанна Предтечи" и двух новых фигур, принадлежащих композиции "Похвала Богоматери", – рассказала Гагарина.

Гендиректор ММК отметила, что эти фрески почти на полтора столетия старше основного, дошедшего до нашего времени ансамбля стенописи, созданного по указу царя Михаила Федоровича в 1643 году.

Последний раз фрески реставрировались на рубеже 1970–1980-х годов. С тех пор на их поверхности скопились пыль и копоть.

Как отмечают в Музеях Кремля, фрески Успенского собора приобретают еще большую значимость, поскольку в России сохранилось очень мало фресок конца XV – начала XVI веков.

Как проходит реставрация Успенского собора Кремля

В мае 2019 года во время благоустройства территории бывшего Спасо-Андроникова монастыря нашли четыре древнерусские монеты XV–XVI веков. Среди находок есть мелкие разменные медные монеты (пулы), а также серебряная деньга.

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