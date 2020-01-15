Неизвестная фреска Дюрера была найдена под слоем грязи в соборе Вены

Фото: ews.artnet.com
В Вене на стене собора Святого Стефана было обнаружено изображение, которое может оказаться неизвестной картиной знаменитого художника эпохи Возрождения Альбрехта Дюрера. Найденная фреска располагается над сувенирным магазином и долгие годы была скрыта под толстым слоем вековой грязи, сообщает "Мир 24".
На картине запечатлены святые Маргарита и Екатерина. Фреску датировали XVI веком.
Специалисты удалили с поверхности стены слой грязи, скрывающий фреску, и в настоящее время тщательно ее исследуют. По их мнению, если авторство Дюрера подтвердится, то данный факт может пролить свет на новые подробности из жизни художника. Так, на сегодняшний день достоверных сведений о том, что живописец был в Вене, не существует. Однако в биографии Дюрера, которую написал историк искусств Иоахим Зандрарт, упоминается интересный момент, что якобы
император Максимилиан I попросил живописца "изобразить нечто великое на стене".
"Мы, возможно, нашли подтверждение этого рассказа, который до этого ошибочно считали простой выдумкой", – подчеркнули специалисты.
До этого момента считалось, что Дюрер был автором всего одной серии настенных росписей, которая находится в большом зале Нюрнбергской ратуши, построенной по его проекту в 1521 году. Но предполагается, что и в этом случае основную работу делали его помощники. Эти фрески не сохранились: в 1630 году они были закрашены, а во время Второй мировой войны здание ратуши было полностью разрушено.
Отмечается, что сначала эксперты предположили, что авторами фрески в венском соборе также являются ученики Дюрера. Но после продолжительных исследований специалисты все больше склоняются к мнению, что картина принадлежит кисти самого мастера.
Ранее сообщалось, что с помощью 3D-модели знаменитой картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" ученые из Калифорнийского университета смогли разгадать тайну прозрачного шара в руках Христа.
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