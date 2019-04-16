Библия Гутенберга: начало нового времени

16 апреля в Ивановском зале Российской государственной библиотеки открывается уникальная выставка, посвященная Библии, изданной в середине XV века в Майнце Иоганном Гутенбергом, – книги, с которой начинается история книгопечатания.

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Посетителям выставки представится редчайшая возможность – познакомиться с легендарным артефактом, о существовании которого знает каждый, но видеть его своими глазами могли лишь единицы.

Подобно тому, как сегодня интернет и "цифра" меняют форматы и ритм отношений между людьми, в XV веке печатный пресс изменил мир и стал одним из краеугольных камней общества нового времени. Появилось эффективное средство для утверждения новых идей, формирования образа мыслей, распространения информации. Рынок новостей стал немыслим без типографий: об открытии Америки Европа узнала из печатных изданий.

Обширное собрание редких книг РГБ дает возможность не только показать один из самых ценных в мире, напечатанный на пергамене и украшенный вручную, экземпляр Библии Гутенберга, но и поместить его в исторический контекст, представив другие редкие инкунабулы и палеотипы.

Разделы выставки будут посвящены разным явлениям, с книгопечатанием связанным. Речь пойдет и о сути изобретения Гутенберга, и о том, как печатная книга в течение столетия приобретала те черты, к которым мы сегодня привыкли и без которых не мыслим современную книгу. Важную роль в появлении ее нового облика начинают играть гравированные иллюстрации. В их создании принимают участие крупнейшие мастера, среди которых был и Альбрехт Дюрер. Перед зрителем предстанут листы знаменитой серии "Апокалипсис", задумывавшиеся Дюрером как "Большая книга".

История книгопечатания отсчитывается с символического акта – создания Гутенбергом Библии, Книги книг. Но до нее и рядом с ней из-под печатного пресса выходят в свет учебники латинского языка, так называемые донаты, тексты молитв, индульгенции и даже листовки, рассказывающие, как отличить поддельные монеты от настоящих. Этим артефактам тоже найдется место в витринах.

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Книгопечатание становится мощным оружием в руках новых властителей дум, тех, кто боролся за духовное обновление Европы. Раздел выставки, посвященный Реформации, показывает, насколько эффективным может быть печатное слово. Об этом свидетельствуют Библии уже не на латыни, а на диалектах немецкого языка, появившиеся в конце XV века, Библия Мартина Лютера на немецком языке, увидевшая свет в первой половине XVI века, многочисленные памфлеты, полемические издания как протестантов, так и католиков, первые переводы Корана.

По словам современника, книгопечатание вышло из Германии как троянский конь, чтобы пройти всюду. Печатные прессы распространяются по Европе со скоростью лесного пожара. Стремительно расширяется репертуар книг на разных языках. Путешествие по европейским типографиям, в которое приглашают посетителей выставки ее создатели, завершится в Венеции, в типографии Альда Мануция.

Рассказ об информационной революции XV века особенно актуален сейчас, когда мы переживаем новую информационную революцию, а бумажная книга, на протяжении многих веков остававшаяся безальтернативным форматом сохранения памяти человечества, сосуществует со стремительно растущим цифровым знанием и электронными форматами доступа. Да и сам процесс создания и печати книг настолько изменился, что современная бумажная книга лишь внешне похожа на книги XV и XVI веков, как когда-то первые инкунабулы походили на рукописи.

Выставка продлится только два месяца, но хранящийся в РГБ экземпляр Библии Гутенберга будет оцифрован – и доступ к нему получат все желающие, а экспозиция станет импульсом для серьезного профессионального разговора о ценности и судьбе печатной книги в современном мире.