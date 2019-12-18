Пушкинский музей покажет выставку татуировок в 2020 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ) в столице объявил планы на 2020 год, передает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала журналистам директор музея Марина Лошак, 24 марта в Главном здании откроется проект "От Дюрера до Матисса. Пять веков европейского рисунка из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина". Выставка рисунков из коллекции музея объединит почти 200 работ.

В июле в ГМИИ покажут выставку "Шедевры из Музея Каподимонте в Неаполе". Основа коллекции – работы Тициана и Рафаэля. Экспозиция объединит 50 произведений живописи и предметы прикладного искусства из коллекции Музея и Королевского парка Каподимонте.

В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков 3 марта стартует проект Tattoo ("Тату") совместно с парижским Музеем на набережной Бранли. На выставке, посвященной искусству татуировки, покажут около 150 произведений.

14 июля в музее представят экспозицию одного из самых влиятельных современных мастеров видеоинсталляций Билла Виолы. Она охватит 14 лет творчества художника. В декабре посетителям покажут проект "Джузеппе Арчимбольдо и его время". Около 80 произведений художника, включая знаменитые "головы", приедут в Россию впервые.

27 октября в Галерее откроется "Выставка современной графики из собрания Центра Помпиду (Коллекция семьи Герлен)". На ней будет около 200 произведений. Осенью 2020 года в музее планируется проведение выставки "Буддистская скульптура Кореи" (произведения из Национального музея Кореи).

В конце года в Главном здании пройдет выставка "XX век Святослава Рихтера", которая отметит 40-летие Международного музыкального фестиваля "Декабрьские вечера". Зимой также откроется выставка "Хранители. Братство ключа" к 75-летию отдела нумизматики ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Ранее стало известно, что ГМИИ в 2020 году введет именные билеты. Предполагается, что такая мера позволит бороться с перекупщиками билетов.