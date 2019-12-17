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Москва 24

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Город

16:58

В Пушкинском музее появятся подземные пространства

город строительство

Новые помещения Пушкинского музея расположат под землей

Новый реставрационно-выставочный центр Пушкинского музея получит подземную часть на глубине 16-ти метров, сообщает телеканал Москва 24.

По словам архитектора Юрия Григоряна, комплекс соединят с подземным пространством под главным зданием и с так называемой пинотекой – дворянским собранием живописи. Он отметил, что создается открытый мир для молодежи, куда не нужно будет покупать билеты. Там будет Wi-Fi, открытое хранение, открытый музей и кафе.

Это исторический центр Москвы, и работы ведутся с особой аккуратностью. Из-за высоких грунтовых вод повышенное внимание уделили гидроизоляции.

"Поскольку уровень грунтовых вод высоко залегает, то было принято решение использовать гидроизоляцию мембранного типа с возможностью ремонта этой гидроизоляции в процессе эксплуатации", – подчеркнул замначальника управления капитального строительства по производству ГМИИ имени Пушкина Владимир Турочкин.

В 2020 году Пушкинский музей введет именные билеты. Такая мера позволит бороться с перекупщиками билетов. Именные билеты будут продаваться на самые важные выставки, где будет очень много посетителей.

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