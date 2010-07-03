Бесплатные экскурсии пройдут в Пушкинском музее 31 декабря

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Государственном музее изобразительных искусств имени Александра Пушкина 31 декабря пройдет новогодняя акция "Встречаем вместе", в рамках которой посетителей ждут бесплатные квесты и экскурсии, сообщает Агентство "Москва".
Для посетителей с детьми организованы детские и семейные мероприятия.
Войти в музей можно будет по бесплатным билетам. Для участия в мероприятии требуется регистрация. Главное здание и Галерея искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков будут открыты для посетителей с 11:00 до 17:00.
При этом вход на выставку "Гейнсборо" будет платным. Работать она будет с 11:00 до 17:00, но вход и кассы – до 16:00.
Ранее сообщалось, что в музейном квартале ГМИИ имени Пушкина появятся специальные зоны и услуги для семей с детьми. В обновленных зданиях музейного квартала предусмотрены лифты, специальные рекреационные зоны и другие сервисы, полезные для семей с детьми.
В главном корпусе музея уже установлен пеленальный столик. У родителей с маленькими детьми есть возможность купить билеты на посещение музея без очереди, бесплатно взять музейную детскую коляску или пройти в залы со своей. В музее нет запрета кормить детей грудью. Это можно сделать в любом пространстве, кроме залов с экспонатами.
Реконструкция ГМИИ и его преобразование в музейный городок проходит по поручению правительства РФ в рамках празднования 100-летия музея. Работа по созданию городка проводится в два этапа. С 2014 реконструируются усадьба Вяземских-Долгоруковых под галерею искусства старых мастеров, усадьба Голицыных – под галерею искусства импрессионистов и постимпрессионистов, доходный дом Стуловых – под Дом текста (научно-информационный центр). В здании появятся открытый читальный зал, медиатека, выставочные пространства, кафе, книжный магазин, аудитории для проведения творческих встреч и лекций, а также фондохранилище и административные помещения. Также строится депозитарно-реставрационный и выставочный центр.
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