Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

16:43

Ученые раскрыли тайну картины Леонардо да Винчи

культура

Фото: ТАСС/Dennis Van Tine/Zuma

3D-модель знаменитой картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" помогла ученым из Калифорнийского университета разгадать тайну прозрачного шара в руках Христа, передает MIT Technology Review.

Специалисты пришли к выводу, что предмет на картине имеет полную сферу из стекла, толщина которого не превышает 1,3 миллиметра. Диаметр сферы составляет 6,8 сантиметра.

Ученые отмечают, что стеклянный шар на картине расположен на расстоянии 25 сантиметров от тела Христа. Таким образом, ученые определили, почему через шар можно увидеть одежду без искажений. До этого выдвигались версии, что изображение нереалистичное.

Ранее работы Леонардо да Винчи проанализировал офтальмолог из Лондонского городского университета. Изучив шесть работ и несколько автопортретов, специалист пришел к выводу, что у художника эпохи Возрождения было прерывистое расходящееся косоглазие.

Офтальмолог предположил, что такой необычный взгляд на свои произведения помогал живописцу создавать шедевры. Эту особенность зрения имели и другие великие художники, например, Рембрандт, Дюрер и Дега тоже жили с данным заболеванием.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика