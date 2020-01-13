Ученые раскрыли тайну картины Леонардо да Винчи

Фото: ТАСС/Dennis Van Tine/Zuma

3D-модель знаменитой картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" помогла ученым из Калифорнийского университета разгадать тайну прозрачного шара в руках Христа, передает MIT Technology Review.

Специалисты пришли к выводу, что предмет на картине имеет полную сферу из стекла, толщина которого не превышает 1,3 миллиметра. Диаметр сферы составляет 6,8 сантиметра.

Ученые отмечают, что стеклянный шар на картине расположен на расстоянии 25 сантиметров от тела Христа. Таким образом, ученые определили, почему через шар можно увидеть одежду без искажений. До этого выдвигались версии, что изображение нереалистичное.

Ранее работы Леонардо да Винчи проанализировал офтальмолог из Лондонского городского университета. Изучив шесть работ и несколько автопортретов, специалист пришел к выводу, что у художника эпохи Возрождения было прерывистое расходящееся косоглазие.

Офтальмолог предположил, что такой необычный взгляд на свои произведения помогал живописцу создавать шедевры. Эту особенность зрения имели и другие великие художники, например, Рембрандт, Дюрер и Дега тоже жили с данным заболеванием.

