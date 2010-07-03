Ученые доказали неискренность улыбки Моны Лизы

Международная группа ученых из Великобритании, Италии и США исследовала улыбку Моны Лизы на знаменитой картине Леонардо да Винчи и доказала ее неискренность. Об этом сообщает "Мир 24".
Чтобы выяснить, можно ли считать улыбку Джоконды подлинной или же это – ироничная ухмылка, эксперты-нейробиологи разрезали рот на копиях картин пополам. Затем они приставили каждую половинку к зеркалу и заметили интересную особенность: если левая часть лица таинственной героини выражала радость, то правая – грусть.
"Согласно нейропсихологическим теориям, если улыбка асимметрична, она обычно не является подлинной", – пояснила Лючия Риччарди из Университета Святого Георгия в Лондоне. По ее словам, в нейробиологии искреннюю спонтанную улыбку принято называть "улыбкой Дюшена", или улыбкой глазами. Она – двусторонняя и симметричная, отметила Риччарди. "Она также характеризуется активацией верхней части лица, а на портрете кисти Леонардо этого нет", – добавила исследователь.
Ученые на протяжении многих лет пытаются разгадать загадку Джоконды, улыбка которой не подходила ни под одну известную классификацию. Некоторые исследователи утверждали, что модель художника – беременна, другие предполагали, что так улыбалась мать живописца.
Ранее работы Леонардо да Винчи проанализировал офтальмолог из Лондонского городского университета. Изучив шесть работ и несколько автопортретов, специалист пришел к выводу, что у художника эпохи Возрождения было прерывистое расходящееся косоглазие. Офтальмолог предположил, что такой необычный взгляд на свои произведения помогал живописцу создавать шедевры.
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