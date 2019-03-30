Картина да Винчи "Спаситель мира" пропала из Лувра Абу-Даби

Фото: ТАСС/Van Tine Dennis/ABACA

Работники филиала Лувра в ОАЭ не знают, где находится полотно Леонардо да Винчи "Спаситель мира" (Salvator Mundi). Картину должны были выставить в Абу-Даби в сентябре 2018 года, однако эти планы в музее отменили без объяснений, сообщает The New York Times.

В департаменте культуры и туризма Абу-Даби также отказались разъяснить ситуацию. При этом, по данным газеты, негласно сотрудники музея сообщают, что не знают о местоположении полотна.

Не смогли найти картину и в парижском Лувре. При этом французские власти надеются, что картина найдется.

Картина Леонардо да Винчи "Salvator Mundi" ("Спаситель мира") в 2017 году стала самым дорогим лотом из когда-либо выставлявшихся на торги аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке. Произведение знаменитого мастера эпохи Возрождения принадлежало российскому миллиардеру, владельцу футбольного клуба "Монако" Дмитрию Рыболовлеву.

Покупатель отдал за нее более 450 миллионов долларов при стартовой цене в 100 миллионов. Торги длились 20 минут. За картину боролись два покупателя, один из которых предлагал за нее 332 миллиона долларов, а второй – 350 миллионов. Затем за 18 минут цена шедевра возросла до 400 миллионов долларов.

Филиал Лувра в Абу-Даби открыли для широкой публики в ноябре 2018 года. Там выставлены около 600 произведений искусства, многие из которых заимствованы, в том числе из 13 французских музеев – Лувра, Центра Жоржа Помпиду, Версаля и других.