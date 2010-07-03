Картину Клода Моне продали за рекордные 111 миллионов долларов

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На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке продали картину Клода Моне "Стога" 1890 года за рекордные для полотен художника 110,7 миллиона долларов, сообщает аукционный дом.

Проданное полотно является одним из восьми произведений серии с изображением стогов, остающихся у частных владельцев. Еще 17 картин из серии хранятся в музейных коллекциях.

Кто выступил покупателем, не уточняется. Предыдущие владельцы приобрели работу в 1986 году за 2,53 миллиона долларов.

Помимо произведения Моне, на Sotheby’s продали несколько полотен Пабло Пикассо. В частности, за 54,93 миллиона долларов ушла работа 1962 года "Женщина с собакой".

В марте из Лувра Абу-Даби пропала картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира". Работу должны были выставить в Абу-Даби в сентябре 2018 года, однако эти планы в музее отменили без объяснений.