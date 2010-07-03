Литфонд подаст в суд на заявившего о краже картины Левитана

Фото: litfund.ru

Аукционный дом "Литфонд" планирует подать в суд на директора "Научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова" Александра Чваля, заявившего о похищении картины Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня". Об этом сообщил глава аукционного дома Сергей Бурмистров.

По его словам, Чваль не владеет картиной, и она не была украдена – владелец сдал полотно официально и по договору. При этом имени хозяина картины Бурмистров не назвал.

"Мы разобрались и нынешний владелец предоставил все необходимые документы о праве владения на эту вещь, поэтому заявления Чваля, которые есть в интернете, безосновательны", – цитирует его Агентство "Москва".

Бурмистров уточнил, что в суд аукционный дом планирует подать на компенсацию моральных и физических издержек.

Ранее стало известно, что картина Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня" пропала после того, как 11 апреля ее передали по расписке.

Полотно уже нашли и в скором времени вернут на место. Будет назначена экспертиза по выявлению возможных повреждений. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ЧП.