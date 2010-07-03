В Третьяковской галерее прокомментировали инцидент с картиной Левитана

Картина Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня" не имеет отношения к Третьяковской галерее, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе учреждения.
"Научно-исследовательская независимая экспертиза имени Третьякова", которая заявила о похищении картины Левитана, является частной коммерческой структурой и к Государственной Третьяковской галерее не имеет никакого отношения", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что картину уже нашли и в скором времени вернут на место. Местонахождение полотна уже установлено. Будет назначена экспертиза по выявлению возможных повреждений.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ЧП. Как стало известно ранее, картина пропала после того, как 11 апреля ее передали по расписке.
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