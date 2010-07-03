Картина Левитана пропала в столице

В Москве у эксперта пропала картина Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня" стоимостью более двух миллионов рублей. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, передает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, 11 апреля картину передали по расписке, после чего полотно пропало.

"Стоимость картины в расписке составляет 2 миллиона 240 тысяч рублей по курсу на день передачи картины. До настоящего времени ни денежные средства, ни картина получены заявителем не были", – уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что заявитель обнаружил полотно на аукционе в интернете.

В конце января произошел резонансный случай в Третьяковской галерее. Из музея похитили картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".

На кадрах с записи камер видеонаблюдения видно, как неизвестный мужчина снял картину со стены и забрал с собой. Судя по реакции посетителей выставки, они приняли преступника за музейного работника. Рамку от картины он оставил в музее, а полотно забрал с собой.

На следующий день предполагаемого преступника задержали в подмосковном поселке Заречье, им оказался ранее судимый Денис Чуприков. Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность".