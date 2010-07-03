В комитете Госдумы по культуре призвали лучше обучать работников музеев

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов призвал лучше обучать сотрудников музеев работе с клиентами после происшествия в ГМИИ имени Пушкина. Так он прокомментировал ситуацию с кассиршей музея, которая раскритиковала экспозицию мастеров Лондонской школы. Слова Шолохова передает Агентство "Москва".

"Здесь налицо превышение должностных полномочий. Давайте исходить из того, что у кассира есть свои должностные полномочия. Эти должностные полномочия, известно в чем заключаются: она должна обилетить людей. И комментарии по поводу происходящего за пределами кассы не входят в компетенцию кассира. Другое дело, что нужно проводить определенную работу и с техническим персоналом, поясняя основы поведения с посетителем. Это работа с коллективом, работа со специалистом. С этой кассиршей просто не провели должной беседы при устройстве на работу", – считает Шолохов.

В большинстве музеев полномочия сотрудников четко разделены. Мнение о выставке имеют право высказывать те, кто "для этого обучен", то есть в первую очередь – экскурсоводы. Все остальные должны "давать комментарии в пределах своей компетенции".

Ранее актриса и певица Мириам Сехон посетила выставку "Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа" со своей 11-летней дочерью и в разговоре с ней кассир музея назвала представленные картины отвратительными. Директор музея Марина Лошак заявила, что кассира уволят, но потом изменила свое решение.