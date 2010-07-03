На территории Музея имени Андрея Рублева нашли клад XV–XVI веков

Четыре древнерусские монеты XV–XVI веков нашли во время благоустройства территории бывшего Спасо-Андроникова монастыря. Он расположен на левом берегу реки Яузы, на Андроньевской площади.
Среди находок есть мелкие разменные медные монеты (пулы), а также серебряная деньга, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам главы департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, найденную деньгу отчеканили в Москве в начале второй четверти XV века, в годы правления великого князя Московского Василия II Темного.
Емельянов рассказал, что монета была выпущена в то время, когда жил знаменитый русский иконописец Андрей Рублев. Именно в Спасо-Андроникове монастыре в 1405 году Рублев принял монашеский постриг, а в 1428 году он выполнил фрески в местном Спасском соборе. Фрагменты этих работ дошли до наших дней. Иконописец скончался осенью того же года и был похоронен на территории обители.
В то время серебряная деньга была достаточно крупной денежной единицей. В начале XV века за одну такую монету можно было купить продовольствие на несколько дней.
Три другие монеты, медные пулы, также были выпущены в Москве. Самая ранняя из них датируется 1530 годом. Это были времена правления Василия III. Еще два пула относятся к более позднему периоду. Их отчеканили уже при Иване Грозном.
В настоящий момент артефакты находятся на реставрации. Специалисты очистят их от загрязнений и передадут в музейные фонды.
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