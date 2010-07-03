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08:05

На территории Музея имени Андрея Рублева нашли клад XV–XVI веков

город благоустройство Мой район

08:05

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четыре древнерусские монеты XV–XVI веков нашли во время благоустройства территории бывшего Спасо-Андроникова монастыря. Он расположен на левом берегу реки Яузы, на Андроньевской площади.

Среди находок есть мелкие разменные медные монеты (пулы), а также серебряная деньга, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, найденную деньгу отчеканили в Москве в начале второй четверти XV века, в годы правления великого князя Московского Василия II Темного.

Емельянов рассказал, что монета была выпущена в то время, когда жил знаменитый русский иконописец Андрей Рублев. Именно в Спасо-Андроникове монастыре в 1405 году Рублев принял монашеский постриг, а в 1428 году он выполнил фрески в местном Спасском соборе. Фрагменты этих работ дошли до наших дней. Иконописец скончался осенью того же года и был похоронен на территории обители.

В то время серебряная деньга была достаточно крупной денежной единицей. В начале XV века за одну такую монету можно было купить продовольствие на несколько дней.

Три другие монеты, медные пулы, также были выпущены в Москве. Самая ранняя из них датируется 1530 годом. Это были времена правления Василия III. Еще два пула относятся к более позднему периоду. Их отчеканили уже при Иване Грозном.

В настоящий момент артефакты находятся на реставрации. Специалисты очистят их от загрязнений и передадут в музейные фонды.

Ранее сообщалось, что на Долгоруковской улице нашли милицейскую кокарду и револьвер XIX века. Металлическая кокарда с изображением серпа и молота была отличительным знаком советских милиционеров и крепилась на милицейской фуражке. Найденный револьвер является ярким примером того оружия, которое носила милиция в царской России.

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