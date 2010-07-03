Картины Айвазовского нашли на затонувшем в Крыму судне

Участники подводной экспедиции "Нептун" нашли фрагменты более 10 картин на затонувшем свыше 100 лет назад пароходе "Генерал Коцебу". Полотна, предположительно, создал Иван Айвазовский, передает ТАСС со ссылкой на руководителя экспедиции Романа Дунаева.
Судно на 40-метровой глубине в 12 милях от мыса Тарханкут в Крыму. По словам Дунаева, сейчас работы по подъему артефактов приостановлены из-за риска их утраты.
Авторство картин пока не подтверждено. Чтобы поднять их на поверхность нужно провести сложные работы. Участникам экспедиции предстоит вытащить полотна из-под двухметрового слоя ила и извлечь их из трюма.
Пароход "Генерал Коцебу" нашли в 2015 году. Он принадлежал Российскому обществу пароходства и торговли, был построен в Англии в 1866 году и назван в честь губернатора Новороссии генерала Павла Коцебу. Его длина 64 метра, ширина – 8,6 метра, а водоизмещение – 1250 тонн.
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